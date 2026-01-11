So wichtig sind Gassigeher für Hunde im Tierheim

Ein Hilferuf aus dem Mayener Tierheim bewegt Tierliebhaber in der Region: Pflegestellen für Hunde werden dringend gesucht. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, das Tierheim-Team zu unterstützen – etwa als Gassigänger.
Es gibt gute Neuigkeiten aus dem Mayener Tierheim: Vier tierliebende Menschen, die möglicherweise Hunden als Pflegestelle ein zeitlich befristetes Zuhause geben möchten, haben sich nach einem Aufruf in unserer Zeitung bei Tierheimleiterin Kristina Wagner gemeldet.