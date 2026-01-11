Nach Hilferuf aus Mayen
So wichtig sind Gassigeher für Hunde im Tierheim
Bei Temperaturen deutlich unter null Grad und Schneefall machen sich die Gassigänger, so sie Bärbel Ludes (rechts), auf den Weg.
Elvira Bell

Ein Hilferuf aus dem Mayener Tierheim bewegt Tierliebhaber in der Region: Pflegestellen für Hunde werden dringend gesucht. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, das Tierheim-Team zu unterstützen – etwa als Gassigänger.

Es gibt gute Neuigkeiten aus dem Mayener Tierheim: Vier tierliebende Menschen, die möglicherweise Hunden als Pflegestelle ein zeitlich befristetes Zuhause geben möchten, haben sich nach einem Aufruf in unserer Zeitung bei Tierheimleiterin Kristina Wagner gemeldet.

