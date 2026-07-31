Mehr als klassischer Rundgang
So vielfältig sind die Stadtführungen durch Andernach
Die historischen Sehenswürdigkeiten von Andernach sind beliebte Ziel der verschiedenen Führungen.
Die historischen Sehenswürdigkeiten von Andernach sind beliebte Ziel der verschiedenen Führungen.
Wolfgang Lucke

Wer die mehr als 2000-jährige Geschichte und die Sehenswürdigkeiten der Stadt Andernach erkunden will, hat die Qual der Wahl. Von der Nachtwächterführung bis zur Genusstour – das Angebot ist groß.

Lesezeit 3 Minuten
Andernach ist im touristischen Sinne weit über seine Grenzen hinweg für den Geysir bekannt. Der höchste Kaltwassergeysir der Welt zieht die Menschen regelmäßig in seinen Bann. Aber in Andernach gibt es weit mehr zu entdecken, am angenehmsten und interessantesten wohl bei den Führungen vielfältiger Art.
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