Aktion gewinnt Innenstadtpreis So viel Mühe steckt hinter dem Andernacher First Friday 27.09.2025, 08:00 Uhr

i Der Vorstand der Aktionsgemeinschaft (von links): Birgit Hohmann, Mehtap Turan, Hans Schällhammer und Heike Reiff. Im Gespräch erzählen sie, was hinter dem First Friday steckt und wie die Aktion wieder mehr Leben in die Andernacher Innenstadt bringt. Kim Fauss

Außergewöhnliche Mottos, kreative Einzelhändler und eine engagierte Aktionsgemeinschaft. Der preisgekrönte Andernacher First Friday ist mehr als ein 08/15-Shopping-Event. Das zeigen die Veranstalter im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Wir sind unendlich stolz“, sagt Mehtap Turan, die erste Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv, über den Gewinn des rheinland-pfälzischen Innenstadtpreises „All in“. Mit dem First Friday konnten sie den ersten Platz und damit ein Preisgeld von 30.







