Außergewöhnliche Mottos, kreative Einzelhändler und eine engagierte Aktionsgemeinschaft. Der preisgekrönte Andernacher First Friday ist mehr als ein 08/15-Shopping-Event. Das zeigen die Veranstalter im Gespräch mit unserer Redaktion.
Lesezeit 3 Minuten
„Wir sind unendlich stolz“, sagt Mehtap Turan, die erste Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv, über den Gewinn des rheinland-pfälzischen Innenstadtpreises „All in“. Mit dem First Friday konnten sie den ersten Platz und damit ein Preisgeld von 30.