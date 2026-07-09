So verirrten sich drei junge Männer in Mendiger Höhlen

Am Ende war es wohl reine Glückssache, dass drei junge Männer in Mendig aus einem unterirdischen Stollen gerettet werden konnten. Zuvor hatten sie sich verirrt und waren stundenlang umhergeirrt. Ein Experte findet drastische Worte.

Es kommt immer wieder vor, dass Menschen unberechtigt in die Mendiger Bergbaustollen hinabsteigen – und dann gerettet werden müssen. Am Mittwoch wagten sich

drei junge Männer aus Nordrhein-Westfalen über einen aktiven Basalttagebau in das unterirdische Höhlensystem.