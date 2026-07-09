Rettung „reine Glückssache“
So verirrten sich drei junge Männer in Mendiger Höhlen
Die Mendiger Felsenkeller sind ausschließlich im Rahmen offizieller Führungen zugänglich. Absperrungen begrenzen das für die Bes
Die Mendiger Felsenkeller sind ausschließlich im Rahmen offizieller Führungen zugänglich. Absperrungen begrenzen das für die Besucher begehbare Kulturgut.
Elvira Bell

Am Ende war es wohl reine Glückssache, dass drei junge Männer in Mendig aus einem unterirdischen Stollen gerettet werden konnten. Zuvor hatten sie sich verirrt und waren stundenlang umhergeirrt. Ein Experte findet drastische Worte. 

Lesezeit 3 Minuten
Es kommt immer wieder vor, dass Menschen unberechtigt in die Mendiger Bergbaustollen hinabsteigen – und dann gerettet werden müssen. Am Mittwoch wagten sich drei junge Männer aus Nordrhein-Westfalen über einen aktiven Basalttagebau in das unterirdische Höhlensystem.
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