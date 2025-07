So sorgen Veranstalter in Andernach für Sicherheit

Das Fest der 1000 Lichter gehört zu den beliebtesten Andernacher Traditionsveranstaltungen. Tausende Besucher werden am ersten Augustwochenende erwartet. Die Veranstalter tun viel dafür, dass am Rheinufer sicher gefeiert werden kann.

Seit März laufen die Vorbereitungen für das 56. Fest der 1000 Lichter in Andernach. Jetzt ist es bald so weit: Die zweitägige Veranstaltung des Andernacher Verkehrs- und Verschönerungsvereins (AVV) wird am kommenden Freitag, 1. August, bei freiem Zutritt parallel zum First Friday und am Samstag, 2. August, in den Rheinanlagen über die Bühne gehen. Im vergangenen Jahr besuchten samstags 5000 zahlende Gäste das Fest. Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen samstags 8 Euro. Auch dieses Mal wird mit einem ähnlichen Besucherandrang gerechnet.

Was die Gäste in den Rheinanlagen in diesem Jahr erwartet, darüber hat unsere Redaktion mit AVV-Vorstandsmitglied Thomas Petzenhauser gesprochen. Freitags heizt DJ Lollo bei der Riverside Party ein, und am Samstag unterhalten die „Hit Radio Show“ und ein weiteres Mal DJ Lollo das Publikum. Am Samstag können die Besucher außerdem das musikalische Höhenfeuerwerk erleben. Für den Veranstaltungsprofi Thomas Petzenhauser aus Kruft ist es das 13. Fest der 1000 Lichter. Mit ihm stemmen lediglich eine Handvoll weiterer Helfer aus den Reihen des AVV das Fest.

„Nein, das Feuerwerk unserer Veranstaltung wird von der anderen Rheinuferseite aus abgefeuert.“

Thomas Petzenhauser zu der Frage, ab man sich nach dem Unfall auf der Düsseldorfer Rheinkirmes Sorgen machen muss

Die Veranstaltung bildet eine perfekte Balance zwischen Tradition, Heimatbezogenheit und Unterhaltung. Höhepunkt sind zweifelsohne die am nächtlichen Himmel inszenierten Bilder der Pyrotechniker Steffes-Ollig aus Müllenbach, die sich auf der bewegten Rheinoberfläche widerspiegeln. Ob sich Thomas Petzenhauser mit Blick auf den tragischen Unfall bei der Rheinkirmes in Düsseldorf Sorgen macht? „Nein, das Feuerwerk unserer Veranstaltung wird von der anderen Rheinuferseite aus abgefeuert. Wir haben in Leutesdorf nicht die Nähe zum Publikum. Bei der Düsseldorfer Rheinkirmes waren die Feuerwerkabschussstationen näher am Publikum.“ Petzenhauser weiß, wovon er spricht. Er kennt die Gegebenheiten in Düsseldorf und war während der Kirmes mehrere Tage vor Ort.

Die Sicherheit der Besucher hat für den AVV äußerste Priorität. „Aufgrund der verkleinerten Veranstaltungsfläche wurde das rund 100 Seiten umfassende Sicherheitskonzept von unserer Seite aus gemeinsam mit der Stadt Andernach und den beteiligten Behörden lediglich ein wenig angepasst.“ Es beinhaltet unter anderem Maßnahmen wie die Einzäunung des kompletten Geländes und des Brunnens, die Einlasskontrollen sowie den Einsatz von Sicherheitspersonal.

i Der Krufter Thomas Petzenhauser gehört diesmal im 13. Jahr zur Riege der Veranstalter beim Fest der 1000 Lichter. Elvira Bell

Die Kosten für die Security-Kräfte und auch für die Absperrungen seien seit vergangenem Jahr nicht zuletzt wegen der Erhöhung des Mindestlohns deutlich gestiegen. Mit im Boot sind bei dieser Großveranstaltung jährlich in und um das Veranstaltungsgelände rund 70 haupt- und ehrenamtliche Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt und DLRG, ein professioneller Sicherheitsdienst sowie ein Dutzend Vereine und Gruppierungen aus Andernach mit jeweils zwölf Helfern.

Die Vereine bewirtschaften die Getränkestände. Zudem sind sie auch im Eingangsbereich an der Konrad-Adenauer-Allee mit von der Partie. Zwei Kassen befinden sich direkt am Eingang, zwei weitere seitlich des Rheintors. Das Höhenfeuerwerk steht nach Aussage von Thomas Petzenhauser aktuell nicht in der Kritik: „Die breite Masse will ein Feuerwerk sehen.“

i Auch beim letztjährigen 55. Fest der Tausend Lichter herrschte eine ausgelassene Stimmung. Elvira Bell

Erfreulicherweise plagt den AVV seit vergangenem Jahr eine Sorge weniger. Und dafür ist der Verein der Stadt sehr dankbar: Die städtischen Gremien hatten grünes Licht für eine Ausfallbürgschaft gegeben. Hierfür ausschlaggebend war unter anderem, dass es in den vorherigen Jahren immer wieder Widrigkeiten gegeben hatte, auf die die Veranstalter keinen Einfluss haben. So stand infrage, ob das Feuerwerk wegen extremer Trockenheit oder eines Gefahrguttransports auf der gegenüberliegenden Rheinseite wie geplant abgefeuert werden durfte.

Sollte das Fest aus irgendeinem Grund nicht stattfinden können, würde ohne die Ausfallbürgschaft das Vereinsvermögen derzeit nicht ausreichen, um die Verluste aufzufangen. Die Mitglieder des Vorstands wären im Fall eines Komplettausfalls privat haftbar. Insgesamt liegen die Produktionskosten für das Fest der 1000 Lichter bei etwa 60.000 Euro. Bislang musste das Feuerwerk noch nie abgesagt werden. Allerdings stand 2022 das Abfeuern des Feuerwerks wegen der Waldbrandgefahr quasi bis zur letzten Minute auf der Kippe. 2019 musste das Konzert von Vanessa Mai wegen eines Unwetters vorzeitig abgebrochen werden.

„Wir haben an den Veranstaltungstagen die Wetterlage immer fest im Blick.“

Thomas Petzenhauser

Auf mögliche Unwetterlagen sind die Veranstalter vorbereitet: „Wir haben an den Veranstaltungstagen die Wetterlage immer fest im Blick“, versichert Thomas Petzenhauser. „Auch wenn wir keine Einsatzzentrale im Rheintor mehr vorhalten müssen, so sind die Einsatzkräfte direkt verfügbar. Wir sind in der glücklichen Lage, auch wenn es extrem heiß werden sollte, dass direkt am Rhein immer ein kühles Lüftchen geht.“

Zur Sicherheit der Besucher plant die Stadt Andernach künftig bei Veranstaltungen, mobile Zufahrtssperren mit Durchfahrmöglichkeit einzusetzen. „Sie sollen, je nach Art der Veranstaltung, die bisher eingesetzten Betonelemente ersetzen oder ergänzen“, so Pressesprecherin Elline Köckritz. So auch beim Fest der 1.000 Lichter: Hier sollen laut Auskunft der Stadt mobile Zufahrtssperren einige der bisher verwendeten Betonelemente ersetzen. Das Sicherheitskonzept befinde sich derzeit noch in Abstimmung mit der Polizei. Weitere Einzelheiten zu den Maßnahmen werden zum Schutz vor Missbrauch oder Sabotage nicht öffentlich kommuniziert.