Kleines Budget? Kein Problem! Die Veranstalter von Maifeld-Live haben das sogenannte „Balanced Ticket“ eingeführt, damit das Festival auch weiterhin erschwinglich bleibt. Ideengeber Christian Berens erklärt, wie das System funktioniert.
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Kultur soll für jeden zugänglich sein – gerade in einer ländlichen Region, in der das Angebot für junge Menschen begrenzt ist. Dafür setzt sich der Verein Junge Kultur Maifeld mit Herzblut ein, und veranstaltet nun schon seit vier Jahren das Festival Maifeld Live.