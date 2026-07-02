Solidarisches Ticketsystem So soll Maifeld Live in Polch erschwinglich bleiben Kim Fauss 02.07.2026, 10:00 Uhr

i Sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse soll es bei Maifeld Live in diesem Jahr ein solidarisches Ticketsystem geben. Die Veranstalter möchten, dass auch junge Menschen mit kleinem Budget das Festival besuchen können. Isa Hoffmann

Kleines Budget? Kein Problem! Die Veranstalter von Maifeld-Live haben das sogenannte „Balanced Ticket“ eingeführt, damit das Festival auch weiterhin erschwinglich bleibt. Ideengeber Christian Berens erklärt, wie das System funktioniert.

Kultur soll für jeden zugänglich sein – gerade in einer ländlichen Region, in der das Angebot für junge Menschen begrenzt ist. Dafür setzt sich der Verein Junge Kultur Maifeld mit Herzblut ein, und veranstaltet nun schon seit vier Jahren das Festival Maifeld Live.







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