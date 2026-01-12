Wärmeplan-Entwurf liegt vor So soll in Andernach künftig geheizt werden Martina Koch 12.01.2026, 12:00 Uhr

i Heizungen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, sollen deutschlandweit bis 2045 ersetzt werden. Die kommunale Wärmeplanung für Andernach soll einen Weg in eine klimafreundliche Zukunft weisen. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Auf mehr als 100 Seiten beschäftigt sich der Entwurf der kommunalen Wärmeplanung für Andernach mit der Zukunft des Heizens. Geplant ist ein Mix aus individuellen und zentralen Lösungen – je nach Lage im Stadtgebiet.

Es ist ein ambitioniertes Ziel, dass deutschlandweit bis 2045 erreicht werden soll: Bis dahin sollen alle Gebäude klimaneutral beheizt werden. Den Weg dahin soll unter anderem die gesetzlich verpflichtende kommunale Wärmeplanung aufzeichnen. In Andernach liegt nun ein Entwurf vor, der über den Status quo der Wärmeversorgung in der Stadt informiert und Wege aufzeigt, wie sich die CO2-Emissionen, die beim Heizen entstehen, bis 2040 reduzieren ...







