Andernacher Mega-Baustelle
So soll die Breite Straße für Fußgänger sicherer werden
Der Fußgängerüberweg am Andernacher Schulzentrum wird im Zuge des Ausbaus der Breiten Straße umgestaltet: Dieser soll künftig üb
Der Fußgängerüberweg am Andernacher Schulzentrum wird im Zuge des Ausbaus der Breiten Straße umgestaltet: Dieser soll künftig über eine Rampe geführt werden, um die Sicherheit der Schüler, die dort die Straße queren, zu erhöhen.
Rico Rossival

Kurz vor Schulbeginn und kurz nach Unterrichtsende wird es auf den Gehwegen der Breiten Straße in Andernach eng. Mehr Raum für Fußgänger steht daher beim Straßenausbau am Schulzentrum im Fokus. So will die Stadt für mehr Sicherheit sorgen.

Lesezeit 2 Minuten
Bis in dem Abschnitt zwischen Karlstraße und Kurze Straße auf der Breiten Straße in Andernach die Bagger rollen, wird es noch etwas dauern: Der Straßenausbau wird in diesem Bereich erst dann beginnen, wenn die Arbeiten in den vorherigen Bauabschnitten zwischen Johannisplatz und Kurfürstendamm sowie zwischen Kurfürstendamm und Karlstraße abgeschlossen sind.

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Andernach & MayenVerkehr

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