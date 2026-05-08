Kurz vor Schulbeginn und kurz nach Unterrichtsende wird es auf den Gehwegen der Breiten Straße in Andernach eng. Mehr Raum für Fußgänger steht daher beim Straßenausbau am Schulzentrum im Fokus. So will die Stadt für mehr Sicherheit sorgen.
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Bis in dem Abschnitt zwischen Karlstraße und Kurze Straße auf der Breiten Straße in Andernach die Bagger rollen, wird es noch etwas dauern: Der Straßenausbau wird in diesem Bereich erst dann beginnen, wenn die Arbeiten in den vorherigen Bauabschnitten zwischen Johannisplatz und Kurfürstendamm sowie zwischen Kurfürstendamm und Karlstraße abgeschlossen sind.