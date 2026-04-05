Wie lässt sich das Haus von der Leyen angesichts knapper Kassen in ein zeitgemäßes Stadtmuseum verwandeln? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Andernacher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Diese Maßnahmen sollen nun umgesetzt werden.
Lesezeit 3 Minuten
Der Traum von einem Neubau des Stadtmuseums ist in Andernach vor wenigen Jahren geplatzt. Seitdem fokussieren sich alle Überlegungen bezüglich einer Bewahrung des musealen Erbes der Stadt wieder auf das Haus von der Leyen, wo die Einrichtung seit 1936 ansässig ist.