Zukunftsfähige Stadtplanung So sieht Klimaanpassung auf dem Markt aus 01.10.2025, 07:00 Uhr

i Baumbeete wie diese sind nicht mehr zeitgemäß. Mittlerweile setzte man eher auf ebenerdige Beete, damit dort das Wasser besser versickern und gespeichert werden kann. Kim Fauss

Während der Hitzewelle knackte Andernach den deutschlandweiten Rekord als heißeste Stadt. Um solche Extremwerte künftig zu vermeiden, wird unter anderem bei der Neugestaltung des Marktplatzes nun auch an Klimaanpassung gedacht.

Als der Andernacher Marktplatz vor rund 40 Jahren das letzte Mal erneuert wurde, hat noch niemand an das Thema Klimaanpassung gedacht. City-Manager Dustin Heip und Heike Freundt vom Stadtplanungsamt erklären, wie der Marktplatz in Zukunft klimafreundlicher gestaltet werden könnte.







