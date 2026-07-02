Serie in Mayener Ausgabe So setzt man die richtigen Geräte im Garten ein 02.07.2026, 19:00 Uhr

i Ein Gärten wird mit einem Schlauch, der eine Brause hat, bewässert. Andrea Warnecke/dpa. picture alliance/dpa

Unter besonderen Stress sind Gartenpflanzen zuletzt durch die Extremhitze mit bis zu 41 Grad Celsius geraten. Für diese Lagen hat der Mayener Gärtner Dirk Ternes unserer Redaktion Ratschläge zum Gießen gegeben. Jetzt ergänzt der TÜV, was wichtig ist.

Die Bullenhitze der vergangenen Tage hat die Pflanzen in Garten und an öffentlichen Plätzen arg gestresst. Dazu hat Gärtnermeister Dirk Ternes aus Mayen unserer Redaktion eine Reihe von Ratschlägen gegeben, wie man in puncto Gießen jetzt vorgehen soll.







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