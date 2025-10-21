Natalia Schröder ist an Fibromyalgie erkrankt. Sie weiß genau, dass eine Rheuma-Erkrankung viele Probleme mit sich bringt. Welche Symptome es besonders schwer machen.
Natalia Schröder weiß, welche Problematiken es mit sich bringen kann, wenn ein Mensch an Rheuma erkrankt ist. Die Maifelderin ist nicht nur Mitglied der AG Koblenz der Deutschen Rheuma-Liga, sondern seit 20 Jahren auch selbst betroffen. Sie hat Fibromyalgie, eine von rund 100 Arten des Rheumas, die mit chronischen Schmerzen des menschlichen Bewegungsapparats verbunden sind.