Am Samstag zog das Brückenstraßenfest wieder viele Gäste nach Mayen. Dabei wurde dem Publikum viel Kunst und Kultur geboten.
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. Zu ihrem 58. Fest hatte die Brückengemeinschaft, eine engagierte Gemeinschaft von Einzelhändlern und Gastronomen, am Samstag in ihr Quartier eingeladen. Auch das diesjährige Brückenstraßenfest war etwas ganz Besonderes: Ein bunt gemischtes Publikum aller Altersgruppen – sowohl Ur-Mayener als auch Menschen aus der weiteren Umgebung – waren gekommen, um ein paar gesellige Stunden mit den Gastgebern zu verbringen.