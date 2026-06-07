Kunst und Kultur So schön war das Brückenstraßenfest in Mayen Elvira Bell 07.06.2026, 12:00 Uhr

i Auf Einladung der Brückengemeinschaft wurde die Brückenstraße am Samstag zum 58. Mal zum großen, heimischen Wohnzimmer. Die Besucher waren begeistert. Elvira Bell

Am Samstag zog das Brückenstraßenfest wieder viele Gäste nach Mayen. Dabei wurde dem Publikum viel Kunst und Kultur geboten.

. Zu ihrem 58. Fest hatte die Brückengemeinschaft, eine engagierte Gemeinschaft von Einzelhändlern und Gastronomen, am Samstag in ihr Quartier eingeladen. Auch das diesjährige Brückenstraßenfest war etwas ganz Besonderes: Ein bunt gemischtes Publikum aller Altersgruppen – sowohl Ur-Mayener als auch Menschen aus der weiteren Umgebung – waren gekommen, um ein paar gesellige Stunden mit den Gastgebern zu verbringen.







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