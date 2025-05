So schön klingt Finnland in der Vulkaneifel

In einer sehr persönlichen Atmosphäre genossen die Konzertbesucher in Lucis Kuchenhaus in Mendig die Klänge von Akkordeon und Guitele. Das Duo Viivi Maria Saarenkylä und J-P Piirainen aus Finnland sorgte für eine charmante Stimmung voller Emotionen. Mehr noch: Die beiden nahmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise in ihre Heimat.

Mit „Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Lucian kakkutalossa“, begrüßte Rolf Müller die Anwesenden. „ Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Lucias Konditorei.“ In seiner Ansprache ging der stellvertretende Vorsitzende der Deutsch-Finnischen Gesellschaft Rheinland-Pfalz/Saarland auf die Schüleraustausche und auch die regelmäßigen Konzerttourneen finnischer Künstler, die das zweite Standbein des Vereins sind, ein. Der Verein hat sich die Förderung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern zur Aufgabe gemacht. „Das tun wir auf vielfältige Weise“, hob Müller hervor.

i Rolf Müller oblag es, die Besucher zu begrüßen. Elvira Bell

Die Vorfreude der mehrfach preisgekrönten Akkordeonistin und des Gitarrenvirtuosen im Rahmen der Konzertreihe „Sagenhaft musikalisch“ aufzutreten war deutlich spürbar. Und die Gäste waren gespannt, die beiden in dieser Wohnzimmeratmosphäre in der voll besetzten Kulturscheune von Lucia Kranz zu erleben. Die beiden Instrumentalisten performten ihre zum überwiegenden Teil selbst komponierten Musikstücke, die auf finnischem Folk, auf Humppas und auf zeitgenössischen Einflüssen basieren, mit einer beeindruckenden Nähe zu den Gästen.

i Exzellente Musik, präsentiert von dem Duo Northflip, das sind Viivi Saarenkylä und J-P Piirainen zu hören. Elvira Bell

Mit den virtuosen Kompositionen, die die Titel „Polska Northflip“, „Haaveilija“, „Crush that Tortilla“, „Arete“ und „After thought“ verbindet das Duo die deutsche und finnische Kultur miteinander – und die Sehnsucht nach weltweitem Frieden. Mit großer Sensibilität traf J-P Piiraninen genau diese Shensucht mit seinem „Peacefull Sound“ und seiner „Peacefull Music“. In englischer Sprache betonte er, dass wir alle in einer sehr hektischen Welt leben. „Jeder bewegt sich so schnell. Die Welt verändert sich so schnell. Wir haben iPhones, iWatches und Computer. Flugzeuge fliegen hin und her. Ich möchte, dass wenn ihr meine Musik fernab von allen Hektischem hört, ihr ein bisschen Frieden findet und spürt.“

Gespielt hat J-P Piiraninen den ganzen Abend über seine Guitele. Gemeinsam mit dem Gitarrenbauer Andres Liljeström hat er dieses Instrument entwickelt. Es ist eine Kombination aus akustischer Gitarre und Kantele, einem finnischen Zithert, und ermöglicht mit 17 Saiten eine große Klangvielfalt.

i J-P Piirainen ist sowohl virtuoser Gitarrist als auch Komponist. Gemeinsam mit dem Gitarrenbauer Anders Liljeström hat er ein völlig neues Instrument, die Guitele, entwickelt. Elvira Bell

Als er zum ersten Mal die Guitele in seinen Händen gehalten habe, habe er sich einerseits zu Hause angekommen gefühlt, andererseits auch völlig verloren in einer neuen Welt, „von der ich noch keine Karte hatte“, erzählt der Musiker. Vor ihm lag sinnbildlich gesehen ein weißes Stück Papier, das er mit Geschichten und Musik bemalte. In der Vulkanstadt hatte er seine neue Guitele dabei. „Es ist die erste Tournee mit ihr. Sie ist ein wenig aufgeregt und vorsichtig.“ Doch in Mendig fühlte nicht nur sie sich wohl.