So schön ist die Bescherung des Herrengedecks in Mendig

Beste Unterhaltung, viel lachen und mitsingen: Das verspricht die Vorpremiere von „Schöne Bescherung“, die „Das Herrengedeck“ in Mendig präsentiert hat. Was die kölsche Weihnachtsshow ausmacht.

Mit einem besonderen Blick auf das Fest der Liebe hat „Das Herrengedeck“ bei der Vorpremiere in Mendig Lust auf die neue Weihnachtsshow „Schöne Bescherung“ gemacht. Das Trio besteht aus JP Weber, Volker Weininger und Martin Schopps.

Musikalisch am E-Piano begleitet von Michael „Knippi“ Knipprath begeisterten die drei das Publikum mit reichlich kölschem Humor und vorweihnachtlicher Stimmung.