144 Verwaltungsgespräche mit den Beigeordneten habe es in Kruft 2025 gegeben – deutlich mehr als in den anderen Pellenzgemeinden –, kritisierte die SPD in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung. Die Ortsspitze reagiert jetzt mit einer Stellungnahme.
Lesezeit 4 Minuten
In der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung in Kruft kochten die Emotionen hoch: Die SPD-Fraktion hatte die Frage aufgeworfen, ob die Beigeordneten Bernd Schumacher (CDU) und Sandra Rheindorf-Weber (CDU), die gemeinsam mit Bürgermeister Walter Kill seit knapp zwei Jahren die Gemeindespitze bilden, mehr Sitzungsgelder erhalten haben als ihnen zustehen.