Neubau in Andernacher Südstadt So reagiert der Rat auf Sorgen um Spielplatz Martina Koch 28.06.2026, 14:00 Uhr

i Ihrer Sorge um die jahrzehntealten Ahornbäume, die im Viertel für Schatten sorgen, verliehen Anwohner der Von-Bodelschwingh-Straße in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung Ausdruck. Sie befürchten, dass Bäume und Spielplatz für ein Neubauprojekt weichen müssen. Rico Rossival

Mit einer Online-Petition kämpfen Anwohner in der Andernacher Südstadt für den Erhalt eines Spielplatzes, den sie durch ein Neubauprojekt gefährdet sehen. Jetzt brachten sie ihre Bedenken in der Einwohnerfragestunde der Stadtratssitzung vor.

Zahlreiche Anwohner aus der Andernacher Südstadt haben die jüngste Stadtratssitzung besucht, um dort in der Einwohnerfragestunde ihre Sorge um den Spielplatz in der Von-Bodelschwingh-Straße zu äußern. Eine Machbarkeitsstudie weist die von der Nachbarschaft rege genutzte Freizeitfläche als möglichen Standort für ein Projekt des sozialen Wohnungsbaus aus.







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