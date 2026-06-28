Mit einer Online-Petition kämpfen Anwohner in der Andernacher Südstadt für den Erhalt eines Spielplatzes, den sie durch ein Neubauprojekt gefährdet sehen. Jetzt brachten sie ihre Bedenken in der Einwohnerfragestunde der Stadtratssitzung vor.
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Zahlreiche Anwohner aus der Andernacher Südstadt haben die jüngste Stadtratssitzung besucht, um dort in der Einwohnerfragestunde ihre Sorge um den Spielplatz in der Von-Bodelschwingh-Straße zu äußern. Eine Machbarkeitsstudie weist die von der Nachbarschaft rege genutzte Freizeitfläche als möglichen Standort für ein Projekt des sozialen Wohnungsbaus aus.