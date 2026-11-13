Wie wird aus Sondermüll – der als Gefahrengut gilt – ein Recycling-Material, dass direkt wieder in der Aluminiumproduktion eingesetzt werden kann? Der Mayener Hidden Champion Bartz beantwortet mit seiner neusten Innovation genau diese Frage.
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Die Firma Bartz Maschinenbau aus Mayen hat eine Recycling-Anlage auf den Markt gebracht und ist damit auf eine Marktlücke in der Aluminiumindustrie gestoßen. Doch wie genau funktioniert das Verfahren, das den Aluminiumherstellern ermöglicht das Abfallprodukt Salzschlacke am eigenen Standort wiederzuverwerten?