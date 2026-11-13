Hidden Champion aus Mayen So macht Bartz aus Gefahrengut ein Recyclingprodukt Kim Fauss 13.11.2026, 14:30 Uhr

i Beim Einschmelzen von Aluminium entsteht die sogenannte Salzschlacke (auf dem Foto zu sehen) – ein Abfallprodukt, welches als Gefahrengut gilt. Die Firma Bartz aus Mayen hat nun ein Verfahren entwickelt, um diese Porduktionsabfälle zu recyclen und direkt wieder in der Aluminiumindustrie einzusetzten (Symbolfoto). Klaus-Dietmar Gabbert/dpa. picture alliance/dpa

Wie wird aus Sondermüll – der als Gefahrengut gilt – ein Recycling-Material, dass direkt wieder in der Aluminiumproduktion eingesetzt werden kann? Der Mayener Hidden Champion Bartz beantwortet mit seiner neusten Innovation genau diese Frage.

Die Firma Bartz Maschinenbau aus Mayen hat eine Recycling-Anlage auf den Markt gebracht und ist damit auf eine Marktlücke in der Aluminiumindustrie gestoßen. Doch wie genau funktioniert das Verfahren, das den Aluminiumherstellern ermöglicht das Abfallprodukt Salzschlacke am eigenen Standort wiederzuverwerten?







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