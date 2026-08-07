Andernacher Pop-up-Store
So lief es für Robin Förster im „Probewerk“
Robin Förster (links) war der erste Nutzer, den Citymanagerin Neele Kremer und Wirtschaftsförderer Dustin Heip Anfang Juni im Po
Robin Förster (links) war der erste Nutzer, den Citymanagerin Neele Kremer und Wirtschaftsförderer Dustin Heip Anfang Juni im Pop-up-Store „Probewerk“ begrüßten. Inzwischen plant Förster bereits für eine Neueröffnung an anderer Stelle.
Martina Koch

Zwei Monate lang nutzte der Andernacher Unternehmer den Pop-up-Store des Citymanagements in der Andernacher Kramgasse. Diese Erfahrungen hat er gesammelt und so geht es jetzt für ihn weiter.

Lesezeit 3 Minuten
Die Wirtschaftsförderung der Stadt hat in der Andernacher Kramgasse ein Ladenlokal angemietet, welches als Anlaufstelle für das Citymanagement, aber auch als Pop-up-Store dient. Der Andernacher Unternehmer Robin Förster war Anfang Juni der Erste, der mit seinem Ladenkonzept ins „Probewerk“ einzog.
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