Zwei Monate lang nutzte der Andernacher Unternehmer den Pop-up-Store des Citymanagements in der Andernacher Kramgasse. Diese Erfahrungen hat er gesammelt und so geht es jetzt für ihn weiter.
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Die Wirtschaftsförderung der Stadt hat in der Andernacher Kramgasse ein Ladenlokal angemietet, welches als Anlaufstelle für das Citymanagement, aber auch als Pop-up-Store dient. Der Andernacher Unternehmer Robin Förster war Anfang Juni der Erste, der mit seinem Ladenkonzept ins „Probewerk“ einzog.