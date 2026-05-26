Mit über 100 Aussteller So lief die Messe Haus und Garten in Andernach Elvira Bell 26.05.2026, 13:41 Uhr

i Blütenträume in Hülle und Fülle gab es bei der Messe Haus und Garten Mittelrhein in Andernach zu bestaunen. Elvira Bell

Bei gutem Wetter und vielen Ideen für Haus und Garten fand die Messe an Pfingsten in Andernach statt. Über 100 Aussteller waren gekommen, um ihre Ware zu präsentieren. Nicht nur der Veranstalter zeigte sich zufrieden.

Mit über 100 Ausstellern verwandelte die 22. Messe Haus und Garten Mittelrhein in Andernach an Pfingsten die Rhein-Promenade und die beiden Zelthallen in großes Schaufenster der Vielfalt. Die fest im Veranstaltungskalender der Stadt etablierte Messe verzeichnete mit 80 Prozent eine beachtliche Stamm-Aussteller-Quote.







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