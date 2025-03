So lief die Grippewelle im Kreis MYK

Wie die Menschen an Rhein und Mosel gegen die Grippe kämpfen und wie es in den Krankenhäusern der Region und beim Gesundheitsamt Mayen-Koblenz aussieht - wir haben uns umgehört.

Schüttelfrost, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten – das sind die typischen Anzeichen der Influenza, der echten Grippe, die immer noch in einer heftigen Welle übers Land rollt. Wir haben uns in den Krankenhäusern der Region und beim Gesundheitsamt Mayen-Koblenz umgehört, wie die Menschen an Rhein und Mosel gegen die Grippe kämpfen.

„Aktuell erreichen wir einen Höchststand, wie er seit 2018 nicht mehr verzeichnet wurde. Besonders betroffen sind (Klein-)Kinder, bei denen der Anstieg besonders ausgeprägt ist. Wir gehen zudem von einer erheblichen Dunkelziffer aus“, erklärt Torsten Bähner, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin am St.-Nikolaus-Stiftshospital Andernach. Man beobachte eine auffallend hohe Zahl von Kindern mit Grippesymptomen, so der Chefarzt. Die besonders hohe Zahl von Erkrankten in diesem Jahr erklärt Bähner so: „Anders als in den Vorjahren treten in dieser Saison sowohl Influenza-A- als auch Influenza-B-Fälle sowie RSV-Infektionen (Respiratorisches Synzytialvirus) auf.“ Zudem berichteten die niedergelassenen Kinderärzte von einer außergewöhnlich hohen Zahl von ambulanten Patienten, so der Klinikarzt weiter. Nach Angaben des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz gab es mit Stand 19.02.25 insgesamt 733 gemeldete Influenzafälle im Zuständigkeitsbereich. Davon 503 im Kreis Mayen-Koblenz und 230 in der Stadt Koblenz.

„Besorgniserregender ist die Tatsache, dass auch die Zahl der schweren Verläufe dieses Jahr deutlich angestiegen ist. Das heißt konkret, dass beispielsweise Lungenersatzverfahren (eine sogenannte ECMO), deutlich häufiger eingesetzt werden. Vor einigen Jahren haben wir diese Methode noch gar nicht angeboten. Mittlerweile ist sie in der aktuellen Grippesaison schon zur Normalität geworden.“

Felix Post, Chefarzt der Klinik Allgemeine Innere Medizin/Kardiologe am Katholischen Klinikum

In Koblenz betreiben die Barmherzigen Brüder Trier (BBT) mit dem Brüderkrankenhaus und dem Marienhof gleich zwei Klinikstandorte. Felix Post, Chefarzt der Klinik Allgemeine Innere Medizin/Kardiologe am Katholischen Klinikum berichtet, dass sowohl die Zahl der Patienten, die sich in den Notaufnahmen vorstellen, als auch die Zahl der Patienten, die im Katholischen Klinikum stationär betreut werden, rund 30 Prozent höher sei als im Vorjahr. „Besorgniserregender ist die Tatsache, dass auch die Zahl der schweren Verläufe dieses Jahr deutlich angestiegen ist.

Das heißt konkret, dass beispielsweise Lungenersatzverfahren (eine sogenannte ECMO), deutlich häufiger eingesetzt werden. Vor einigen Jahren haben wir diese Methode noch gar nicht angeboten. Mittlerweile ist sie in der aktuellen Grippesaison schon zur Normalität geworden“, berichtet Post. Dieses Verfahren ist deutlich schonender als eine klassische Beatmung, sodass die erkrankte Lunge sich schneller erholen kann. Auch die Zahl der Beatmungen von Grippepatienten auf Intensivstation sei deutlich angestiegen, so der Mediziner weiter. Doch wer glaubt, dass die Influenza nur ältere Menschen trifft, täuscht sich. Nach Angaben der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (Stiko) ist insbesondere die Fallzahl bei Schulkindern ungewöhnlich hoch. „Im Bereich der Erwachsenenmedizin betrifft es alle Altersgruppen und nicht nur ältere Patienten. Auch die schweren Verläufe betreffen nicht nur alte und vulnerable Patienten, sondern alle Altersgruppen“, ergänzt Felix Post.

„Laut RKI-Wochenbericht zeigen die bundesweiten Daten, dass die bis Fünf- bis Vierzehnjährigen besonders stark betroffen sind. Unterdurchschnittlich die Null- bis Vierjährigen. Alle anderen sind auf hohem Niveau, aber durchschnittlich im Vergleich zu den vergangenen Jahren.“

Kerstin Macher, Leiterin der Unternehmenskommunikation am GKM

Die Betreuung grippeerkrankter Kinder erfolgt in Kobenz im Gemeinschaftskrankenhaus Mittelrhein (GKM). Kerstin Macher, Leiterin der Unternehmenskommunikation am GKM bestätigt: „Laut RKI-Wochenbericht zeigen die bundesweiten Daten, dass die bis Fünf- bis Vierzehnjährigen besonders stark betroffen sind. Unterdurchschnittlich die Null- bis Vierjährigen. Alle anderen sind auf hohem Niveau, aber durchschnittlich im Vergleich zu den vergangenen Jahren.“ Im GKM und anderen Kliniken hat man sich auf die wiederkehrende Grippewelle eingestellt. „Die Infektionserkrankungen mit ihren wellenförmigen Verläufen stellen die Einrichtungen immer vor Herausforderungen, aber das kennen wir und sind entsprechend mit erprobten Ausfallmanagementkonzepten vorbereitet. Derzeit bestehen keine Versorgungsengpässe“, gibt Kerstin Macher Entwarnung.