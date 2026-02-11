Faasenaacht in der Eifelstadt So laufen die närrischen Lindwürmer in Mayen Thomas Brost 11.02.2026, 14:32 Uhr

i Mit mehr als 50 Zugnummern wird der Rosenmontagszug wieder zu den größten in der Region zählen. Rico Rossival

Die fünfte Jahreszeit strebt ihrem Höhepunkt zu. Nach dem Möhnensturm am Schwerdonnerstag in Mayen steht weiterer Straßenkarneval an – so der Kinderzug am Samstag und der Rosenmontagszug am Montag. Wir geben einen Überblick.

Mit rasendem Tempo rauscht die Mayener Faasenaacht ihren Höhepunkten zu, die Terminlage wird von Tag zu Tag für die Faasenaachter dichter. Das Motto der Alten Großen Mayener Karnevalsgesellschaft lautet: „Allen wohl und niemand weh, das ist der Alten Großen Abc“ – und so sollen auch die beiden Züch, der Kinderzug am Samstag und der Rosenmontagszug, über die Bühne gehen – möglichst ohne Blessuren, aber mit viel Frohsinn.







