„Fair-Teilchen-Café“ in Mayen
So kommen gerettete Lebensmittel unters Volk
Lebensmittelretterin Martina Born (Mitte) und ihre Mitstreiterinnen laden zum gemeinsamen Genießen ins "Fair-Teilchen-Café" im M
Lebensmittelretterin Martina Born (Mitte) und ihre Mitstreiterinnen laden zum gemeinsamen Genießen ins "Fair-Teilchen-Café" im Mehrgenerationenhaus in Mayen ein.
Ulrike Platten-Wirtz

Beim ersten „Fair-Teilchen-Café“ im Mehrgenerationenhaus Mayen konnten Besucher gerettete Backwaren probieren und in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen. So verlief die Premiere.

Lesezeit 2 Minuten
Lebensmittel vor der Tonne zu retten, ist die eine Sache. Die Waren unters Volk zu bringen, die andere. Damit möglichst viele Menschen vom kostenlosen „geretteten“ Essen profitieren können, hat der Verein Foodsharing Mayen jüngst zum ersten Fair-Teilchen-Café ins Mehrgenerationenhaus (MGH) in Mayen eingeladen.

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