Das geopolitische Geschehen sorgt in der jüngsten Vergangenheit immer wieder für Unsicherheit auf dem Weltmarkt. Das bekommt auch ThyssenKrupp-Rasselstein in Andernach zu spüren. Warum Betriebsratsvorsitzender Marc Winter dennoch zuversichtlich ist.
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Rasselstein-Mitarbeiter aus Andernach werden am 4. Juli einem Aufruf der IG Metall folgen und zu einer Großdemo nach Duisburg fahren. Diesmal geht es allerdings nicht um die Zukunft der Stahlsparte von ThyssenKrupp mit ihren Tausenden Arbeitsplätzen. Die Teilnehmer der „Ruhrpott Rebellion“ protestieren vielmehr gegen den Abbau des Sozialstaats und seiner Errungenschaften für die Arbeitnehmer – ein Anliegen, das auch den Rasselsteinern sehr am ...