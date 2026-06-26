Unsichere Zeiten am Weltmarkt
So ist die Stimmungslage bei Rasselstein in Andernach
Der ThyssenKrupp-Rasselstein-Standort in Andernach ist der weltweit größte für Verpackungsstahl. Der Hersteller ist einer der gr
Der ThyssenKrupp-Rasselstein-Standort in Andernach ist der weltweit größte für Verpackungsstahl. Der Hersteller ist einer der größten Arbeitgeber im nördlichen Rheinland-Pfalz und beliefert Kunden in aller Welt, unter anderem Hersteller von Lebensmittel-, Tiernahrungs- und Getränkedosen.
Dominic Ketz/ThyssenKrupp Rasselstein. Thyssenkrupp Rasselstein

Das geopolitische Geschehen sorgt in der jüngsten Vergangenheit immer wieder für Unsicherheit auf dem Weltmarkt. Das bekommt auch ThyssenKrupp-Rasselstein in Andernach zu spüren. Warum Betriebsratsvorsitzender Marc Winter dennoch zuversichtlich ist.

Lesezeit 2 Minuten
Rasselstein-Mitarbeiter aus Andernach werden am 4. Juli einem Aufruf der IG Metall folgen und zu einer Großdemo nach Duisburg fahren. Diesmal geht es allerdings nicht um die Zukunft der Stahlsparte von ThyssenKrupp mit ihren Tausenden Arbeitsplätzen. Die Teilnehmer der „Ruhrpott Rebellion“ protestieren vielmehr gegen den Abbau des Sozialstaats und seiner Errungenschaften für die Arbeitnehmer – ein Anliegen, das auch den Rasselsteinern sehr am ...

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWirtschaft

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