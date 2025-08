Lucia Kranz blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück: In ihrer Pop-up-Patisserie in Andernach begrüßte sie nach der Wiedereröffnung viele Kunden. Im Gespräch mit der Rhein-Zeitung spricht sie darüber, was ihre Patisserie so besonders macht.

Sich ein bisschen fühlen wie Gott in Frankreich: Hierzu bedarf es einer charmanten Pop-up-Patisserie, feinsten Törtchen oder Macarons und passend dazu italienischen Kaffeespezialitäten. Einen Ort, wo man an einem der vier kleinen Bistrotische in der Sonne sitzen, eine süße Köstlichkeit genießen und einen kulinarischen Kurzurlaub genießen kann, den gibt es – ohne sich dafür stundenlang ins Auto setzen zu müssen. Und zwar mitten in Andernach, in der Hochstraße 37 im Pop-up-Kuchenhaus von Konditormeisterin Lucia Kranz.

„Um das Verweilen unserer Kunden noch angenehmer gestalten zu können, hat sich spontan eine kleine Kooperation ergeben. Denn aufgrund des guten Miteinanders in Andernach war es für unsere direkten Nachbarn und Freunde des Restaurants Bellini selbstverständlich, dass wir unsere Kunden zusätzlich mit deren italienischen Kaffeespezialitäten verköstigen. Ein deutsch-französisch-italienisches Gesamtpaket ist geboren. Es erfreut unsere Gäste“, freut sich Kranz.

Genau dieses internationale Flair schätzen auch Touristen, die nach Andernach kommen. So auch Gäste aus Recklinghausen und aus dem hohen Norden, die am Samstag wegen des Festes der 1000 Lichter in der Stadt zu Gast waren. Sie besuchten Lucis Kuchenhaus und waren von den Törtchen to go absolut begeistert. Für Lucia Kranz war es das erste Wochenende nach der Wiedereröffnung ihrer Pop-up-Patisserie.

Nachdem Lucia Kranz Anfang vergangene Woche in den sozialen Medien verkündet hatte, wieder in Andernach loslegen zu können, vermeldete sie am Morgen nach dem First Friday: „Wir sind ausverkauft in unserer Pop-up-Patisserie.“ Freunde feinster Backwaren wundert diese Nachricht wohl kaum. Lucis Kuchenhaus hatte, nachdem alle behördlichen Auflagen erfüllt waren, nach der Wiedereröffnung pünktlich zum langen verkaufsoffenen Freitag von 13 bis 22 Uhr erstmals wieder seine Ladentür geöffnet. Der Ansturm war enorm. „Und heute geht es in Lucis Kuchenhaus von 10 bis 14 Uhr weiter“, informierte Lucia Kranz am frühen Samstagmorgen die Liebhaber ihrer Köstlichkeiten unter anderem per WhatsApp.

„Einer der Anrufer fragte, ob er die Törtchen vorbestellen müsse. Er käme mit einer Silberplatte vorbei, um sich damit für einen Geburtstagskaffee einzudecken.“

Lucia Kranz

Zu diesem Zeitpunkt hatte ihr Telefon bereits mehrmals geklingelt. „Einer der Anrufer fragte, ob er die Törtchen vorbestellen müsse. Er käme mit einer Silberplatte vorbei, um sich damit für einen Geburtstagskaffee einzudecken.“ Gefragt sind bei Kranz auch vegane und glutenfreie Törtchen. Hierbei handelt es sich unter anderem um Brownies mit einem Beerenkompott und Schokoladencreme. Sie schmecken genau wie reguläre Törtchen. Klassiker wie gedeckten Apfelkuchen und Schwarzwälder Kirschtorte hat Kranz als Törtchen neu interpretiert. „Das macht den besonderen Reiz aus“.

Ob Lucia Kranz dem Hype des Star-Patissiers Cédric Grolet aus Paris folgt? Der Ausnahmekonditor bietet raffiniert inszenierte Kreationen an, die auf den ersten Blick wie frisches Obst aussehen. Bei genauem Hinsehen entpuppen sich die essbaren Kunstwerke als einzigartig gestaltetes Frucht-Dessert, das wie Zitronen, Mangos oder Äpfel aussieht. „Ich finde Trends unheimlich spannend und interessant. Trends tragen dazu bei, dass neue Türen geöffnet, eingefahrene Produkte überdacht werden und man kleine Bausteine in seinen Alltag neu einfließen lassen kann. Die Patisseriewerke von Cédric Grolet, welche wie Obst ausschauen, haben einen großen technischen Reiz für mich. Dadurch, dass sie jedoch von ihm entwickelt und designt wurden, möchte ich sie nicht als Produkt kopieren. Jedoch nehme ich mit, dass fruchtige Füllungen sehr begehrt sind, welche ich weiterhin auch in meine Kreationen einfließen lassen werde.“

i Das feine Gebäck, welches Lucia Kranz in Mendig und jetzt auch wieder in Andernach verkauft, kommt bei den Kunden gut an. Elvira Bell

Welche Pläne die junge Unternehmerin für die Zukunft hegt? „Ich bin sehr dankbar, dass mein Hauptsitz in Mendig sowie unser Pop-up in Andernach sehr gut angenommen werden.“ Weitere Schritte schließt sie nicht aus, „jedoch bin ich aufgrund der bürokratischen Stolpersteine erst einmal sehr zufrieden damit, wie es gerade ist. Für die Zukunft möchte ich dies noch weiter festigen und meinen Fokus auf den Erhalt der Qualität legen“.