Andernacher Juweliergeschäft So hat Inhaberin Raubüberfall mit Schusswaffe erlebt Wolfgang Lucke 20.11.2025, 13:21 Uhr

i Nazli Engelmann erlebte bei einem Überfall in ihrem Andernacher Juewelier-Geschäft schreckliche Minuten. Wolfgang Lucke

Es ist die absolute Horrorvorstellung: von bewaffneten Tätern im eigenen Laden überfallen, angegriffen und ausgeraubt zu werden. Nazli Engelmann musste es am Mittwochmittag in ihrem Juweliergeschäft in der Andernacher Hochstraße erleben.

Sie öffnet am Donnerstagmorgen gerade schon wieder ihr Geschäft, als wäre nichts geschehen, aber der Schrecken ist ihr noch ins Gesicht geschrieben. Nazli Engelmann erlebte bei einem Überfall in ihrem Juwelierladen in der Hochstraße in Andernach am Mittwoch schreckliche Minuten.







