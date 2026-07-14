Floristin aus Nickenich verrät
So gelingt eine Kräuter-Bowl für den Garten
Maria Müller fertigt eine Kräuter-Bowl an. Das fertige Kunstwerk sieht nicht nur gut aus, sondern riecht auch gut.
Maria Müller fertigt eine Kräuter-Bowl an. Das fertige Kunstwerk sieht nicht nur gut aus, sondern riecht auch gut.
Elvira Bell

Im Garten macht sich eine Bowl gut, auch wenn es diesmal nicht die zum Essen ist. Doch was braucht es dafür? Wir haben eine Floristin gefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Schon einmal von einer Bowl gehört? Grob übersetzt ist das eine Schüssel – in der Gastronomie ist es ein Food-Trend, bei dem vor allem gesunde, frische Zutaten hübsch in einer Schüssel angerichtet werden. Doch das gleiche Prinzip gibt es auch für den Garten, nur dass es hier eben hübsch aussieht und nicht schnell mal ausgelöffelt wird, um den Hunger zu stellen.
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