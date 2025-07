Fünf Monate sind inzwischen vergangen, seit ein Tanklaster auf der B262 bei Thür umgekippt ist. Tausende Liter Heizöl gerieten dabei in das Areal der Thürer Wiesen und kontaminierten dort den Lebensraum zahlreicher Insekten, Fische, Vögel und anderer Tiere. Mehr als 200 von ihnen verendeten, viele verletzte und geschwächte Tiere sammelten Helfer auf, um sie wieder aufzupäppeln. Wie sieht es heute in dem Feuchtgebiet aus?

Zum Schutz von Flora und Fauna, aber auch von Oberflächengewässer und Grundwasser, sind zahlreiche Maßnahmen erfolgt. Inzwischen konnten die Sofortmaßnahmen am Regenrückhaltebecken, an der B262 und in der Erweiterungsfläche abgeschlossen werden. Das teilt die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Konkret heißt das, dass der betroffene Straßenabschnitt an der B262 sowie der angrenzende Seitengraben inklusive Kanalrohre auf einer Länge von circa 210 Metern abgetragen und erneuert sowie das Regenrückhaltebecken saniert wurde.“

i Enten schwimmen wieder auf dem Thürer Bach. Rico Rossival

Rettungsmaßnahmen können rückgebaut werden

Direkt als die Katastrophe das Feuchtbiotop erreicht hat, installierten Einsatzkräfte Ölsperren im Thürer Bach, um das weitere Vordringen des Schadstoffes zu verhindern. Diese Ölsperren wurden mittlerweile sukzessive entnommen, auch die zusätzliche mobile Wasseraktivkohlefilteranlage im Bereich des Brückendurchlasses wird zurückgebaut. Die Erweiterungsfläche wurde zur Beruhigung des Gebietes eingezäunt.

Im Naturschutzgebiet selbst gibt es keinen Handlungsbedarf: Hier kam es wegen des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte zu keinen nachhaltigen Schäden. Eigentlich sollte das Areal der Wasserbüffel, das im Naturschutzgebiet angesiedelt ist, erweitert werden. Das konnte jedoch nicht stattfinden, da es sich bei der Erweiterungsfläche um das mit Öl kontaminierte Gebiet handelte.

Ob das Umsiedlungs- beziehungsweise Erweiterungsprojekt noch umgesetzt werden kann, steht noch nicht fest, sagt die Kreisverwaltung: „Im Hinblick auf die Erweiterungsflächen werden die weiteren Probenergebnisse Aufschluss darüber geben, ob und wann die Stiftung für Natur und Umwelt ihr Beweidungsprojekt etablieren kann.“ Die Tiergesundheit steht dabei an erster Stelle.

Die bisherigen Boden- und Oberflächengewässerproben sind unauffällig. Auch für den Krufter Bach gibt es Entwarnung. Weitere Beprobungen von Wasser, Boden und Makrozoobenthos erfolgen. Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung wurde laut Kreisverwaltung eine Aktivkohlefilteranlage, bei der Kohlenwasserstoffe absorbiert werden, am Standort Wasserwerk Kruft in Betrieb genommen.

Trotz des Umweltdesasters gibt es in diesem Jahr aber auch positive Nachrichten von den Thürer Wiesen: Die Weißstörche sind zurückgekehrt und haben erfolgreich drei Storchenkinder ausgebrütet. Vor ein paar Wochen konnten diese beringt werden.