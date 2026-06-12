Als Beauftragter für Kruft
So geht Sebastian Busch mit seiner Doppelrolle um
VG-Chef Sebastian Busch führt derzeit auch die Amtsgeschäfte von Kruft.
VG-Chef Sebastian Busch führt derzeit auch die Amtsgeschäfte von Kruft.
Lars May

Nach dem Rücktritt der beiden Beigeordneten der Ortsgemeinde Kruft hat der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pellenz, Sebastian Busch, als Beauftragter die Amtsgeschäfte übernommen. Diese Ziele will der 43-Jährige in den kommenden Wochen erreichen.

Lesezeit 3 Minuten
Seit gut zwei Wochen hat Sebastian Busch zwei sprichwörtliche Hüte auf: Er ist sowohl hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pellenz als auch der von der Kommunalaufsicht bestellte Beauftragte für die Ortsgemeinde Kruft. Als Letzterer nimmt er vorübergehend die Aufgaben eines ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters wahr.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren