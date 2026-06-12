Nach dem Rücktritt der beiden Beigeordneten der Ortsgemeinde Kruft hat der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pellenz, Sebastian Busch, als Beauftragter die Amtsgeschäfte übernommen. Diese Ziele will der 43-Jährige in den kommenden Wochen erreichen.
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Seit gut zwei Wochen hat Sebastian Busch zwei sprichwörtliche Hüte auf: Er ist sowohl hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pellenz als auch der von der Kommunalaufsicht bestellte Beauftragte für die Ortsgemeinde Kruft. Als Letzterer nimmt er vorübergehend die Aufgaben eines ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters wahr.