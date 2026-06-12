Als Beauftragter für Kruft So geht Sebastian Busch mit seiner Doppelrolle um Martina Koch 12.06.2026, 14:00 Uhr

i VG-Chef Sebastian Busch führt derzeit auch die Amtsgeschäfte von Kruft. Lars May

Nach dem Rücktritt der beiden Beigeordneten der Ortsgemeinde Kruft hat der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pellenz, Sebastian Busch, als Beauftragter die Amtsgeschäfte übernommen. Diese Ziele will der 43-Jährige in den kommenden Wochen erreichen.

Seit gut zwei Wochen hat Sebastian Busch zwei sprichwörtliche Hüte auf: Er ist sowohl hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pellenz als auch der von der Kommunalaufsicht bestellte Beauftragte für die Ortsgemeinde Kruft. Als Letzterer nimmt er vorübergehend die Aufgaben eines ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters wahr.







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