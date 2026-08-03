Antriebstechnik Saftig GmbH So geht es nach der Insolvenz für Plaidter Firma weiter Kim Fauss 03.08.2026, 17:26 Uhr

i Die Zukunft des seit Mai 2026 insolventen Unternehmens Saftig in Plaidt ist gesichert – zumindest größtenteils. Zwei Investoren haben den Betrieb aufgekauft und fast alle Mitarbeiter übernommen. Kim Fauss

Die Zukunft der Antriebstechnik Saftig GmbH ist gesichert – das seit Mai 2026 insolvente Unternehmen wurde von zwei Investoren aufgekauft. Wer die Investoren sind, für welchen Standort es keine Lösung gab und wie es künftig weitergeht.

Für die Antriebstechnik Saftig GmbH aus Plaidt gibt es rund drei Monate nach der Insolvenz nun doch noch eine Zukunft. Wie der Insolvenzverwalter Jens Lieser in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wurde die Firma an zwei Investoren verkauft, die das Familienunternehmen nun größtenteils übernehmen und rund drei Viertel der damit verbundenen Arbeitsplätze sichern.







Artikel teilen

Artikel teilen