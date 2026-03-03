Hinter Andernach liegt eine aufregende Bürgermeisterwahl. Die beiden Kandidaten Milan Kriegel (CDU) und Sammy Labidi (SPD) erzählen, wie sie den Wahlabend erlebt haben und was sie für die kommenden Wochen planen.
Lesezeit 3 Minuten
Bei einer Wahl gibt es naturgemäß Gewinner und Verlierer – das ist bei der jüngsten Bürgermeisterwahl im Andernacher Stadtrat nicht anders. Mit 24 zu 15 Stimmen setzte sich der SPD-Bewerber Sammy Labidi gegen Milan Kriegel von der CDU durch. Wie haben die beiden Kandidaten den Wahlabend erlebt und wie geht es jetzt für sie weiter?