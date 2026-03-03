Entscheidung im Rat Andernach So geht es nach der Bürgermeisterwahl weiter Martina Koch 03.03.2026, 14:00 Uhr

i Der unterlegene CDU-Bewerber Milan Kriegel gehörte zu den ersten Gratulanten, die Sammy Labidi (rechts) zu seinem Wahlerfolg im Andernacher Stadtrat beglückwünschten. Ingo Beller

Hinter Andernach liegt eine aufregende Bürgermeisterwahl. Die beiden Kandidaten Milan Kriegel (CDU) und Sammy Labidi (SPD) erzählen, wie sie den Wahlabend erlebt haben und was sie für die kommenden Wochen planen.

Bei einer Wahl gibt es naturgemäß Gewinner und Verlierer – das ist bei der jüngsten Bürgermeisterwahl im Andernacher Stadtrat nicht anders. Mit 24 zu 15 Stimmen setzte sich der SPD-Bewerber Sammy Labidi gegen Milan Kriegel von der CDU durch. Wie haben die beiden Kandidaten den Wahlabend erlebt und wie geht es jetzt für sie weiter?







