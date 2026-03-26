Stadtrat Mayen diskutiert So geht es mit der kommunalen Wärmeplanung weiter Wolfgang Lucke 26.03.2026, 15:00 Uhr

i Der Stadtrat Mayen debattierte über 18 Tagesordnungspunkte. Thomas Brost

Bis 2045 will die Stadt Mayen eine klimaneutrale Wärmeversorgung realisiert haben. Der Stadtrat diskutierte jüngst über den kommunalen Wärmeplan – dabei gab es Diskussion über bestimmte Formulierungen.

Im Jahr 2045 soll es so weit sein: Bis dahin will die Stadt Mayen eine klimaneutrale Wärmeversorgung realisiert haben. In der aktuellen Ratssitzung herrschte im Prinzip Einvernehmen mit dem entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung, aber über bestimmte Einzelheiten entwickelte sich eine lebhafte Diskussion.







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