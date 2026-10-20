Lesestoff geplündert
So geht es mit dem Miesenheimer Bücherschrank weiter
Ortsvorsteher Stefan Kneib ärgert sich darüber, dass der Miesenheimer Bücherschrank mehrfach von Unbekannten komplett ausgeräumt
Ortsvorsteher Stefan Kneib ärgert sich darüber, dass der Miesenheimer Bücherschrank mehrfach von Unbekannten komplett ausgeräumt wurde. Über mehrere Wochen hinweg blieb dieser vorerst leer.
Stefan Kneib

Mehrfach wurde der Miesenheimer Bücherschrank über Nacht komplett ausgeräumt. Ortsvorsteher Stefan Kneib ärgert sich über die dreisten Plünderungen. Im Stadtteil werden nun Maßnahmen ergriffen, diese künftig zu verhindern.

Lesezeit 2 Minuten
Deutschlandweit kommt es immer wieder dazu, dass Bücherschränke komplett ausgeräumt werden – auch in unserer Region: Im Sommer war dies in Mendig der Fall, in den vergangenen Wochen traf es den Bücherschrank auf dem Dorfplatz im Andernacher Stadtteil Miesenheim.
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