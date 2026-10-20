Mehrfach wurde der Miesenheimer Bücherschrank über Nacht komplett ausgeräumt. Ortsvorsteher Stefan Kneib ärgert sich über die dreisten Plünderungen. Im Stadtteil werden nun Maßnahmen ergriffen, diese künftig zu verhindern.
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Deutschlandweit kommt es immer wieder dazu, dass Bücherschränke komplett ausgeräumt werden – auch in unserer Region: Im Sommer war dies in Mendig der Fall, in den vergangenen Wochen traf es den Bücherschrank auf dem Dorfplatz im Andernacher Stadtteil Miesenheim.