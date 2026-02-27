17-Jährige leidet an Leukämie
So geht es der krebskranken Julie aus Andernach
Im vergangenen Jahr konnte Julie mit Perücke ab und zu kurz vor Ladenschluss eine Tierhandlung besuchen. Seitdem die Leukämie zu
Im vergangenen Jahr konnte Julie mit Perücke ab und zu kurz vor Ladenschluss eine Tierhandlung besuchen. Seitdem die Leukämie zurück ist, sind solche kleinen Unternehmungen nicht mehr möglich.
Katja Schmitt

Hinter der 17-jährigen Julie Schmitt aus Andernach und ihrer Familie liegen schlimme Wochen. Erst wurde bei der Schülerin zum zweiten Mal Leukämie diagnostiziert, dann musste sie auf der Intensivstation behandelt werden. So geht es der Familie heute.

Lesezeit 4 Minuten
Die 17-jährige Andernacherin Julie kämpft um ihr Leben – schon zum zweiten Mal. Seit Anfang Februar hat die Familie Gewissheit: Die Leukämie ist zurück. Diesmal ist es schlimmer. Aggressiver. „Der Blutkrebs kämpft gegen das Mädel. Aber er hat nicht mit uns gerechnet“, sagt Mutter Katja Schmitt.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenGesundheit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren