Streit um Beigeordnetengelder So geht die Kommunalaufsicht mit dem Fall Kruft um Martina Koch 29.04.2026, 13:00 Uhr

i Seit der Märzsitzung des Krufter Gemeinderats stehen Vorwürfe gegen die Abrechnungspraxis bei Aufwandsentschädigungen für die Beigeordneten im Raum. Auch die Kommunalaufsicht des Kreises beschäftigt sich mit dem Fall. Wolfgang Lucke

Bei der Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für Beigeordnete in Kruft ist es zu Fehlern gekommen – das haben die Beteiligten inzwischen eingeräumt und zu viel entrichtete Gelder zurückgezahlt. Die Kommunalaufsicht beschäftigt sich mit dem Fall.

In der Märzsitzung des Krufter Gemeinderats wurde öffentlich über die Frage gestritten, ob die Beigeordneten im vergangenen Jahr zu hohe Aufwandsentschädigungen bezogen haben. Dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Andreas Lung war bei der Sichtung der im Bürgerinfosystem aufgelisteten Termine, an denen die Beigeordneten Bernd Schumacher (CDU) und Sandra Rheindorf-Weber (CDU) teilgenommen hatten, aufgefallen, dass in Kruft 2025 mehr als 144 ...







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