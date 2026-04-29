Bei der Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für Beigeordnete in Kruft ist es zu Fehlern gekommen – das haben die Beteiligten inzwischen eingeräumt und zu viel entrichtete Gelder zurückgezahlt. Die Kommunalaufsicht beschäftigt sich mit dem Fall.
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In der Märzsitzung des Krufter Gemeinderats wurde öffentlich über die Frage gestritten, ob die Beigeordneten im vergangenen Jahr zu hohe Aufwandsentschädigungen bezogen haben. Dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Andreas Lung war bei der Sichtung der im Bürgerinfosystem aufgelisteten Termine, an denen die Beigeordneten Bernd Schumacher (CDU) und Sandra Rheindorf-Weber (CDU) teilgenommen hatten, aufgefallen, dass in Kruft 2025 mehr als 144 ...