Kürzlich ist in Andernach der Spatenstich für den Erweiterungsbau der Hasenfänger-Grundschule begangen worden. Darin sollen Kindern im Clusterprinzip unterrichtet werden. Die Redaktion erklärt das Lernkonzept.
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Für den Erweiterungsbau der Hasenfängerschule Andernach ist dieser Tage ein Richtfest gefeiert worden. Dieser entspricht dem Clusterprinzip. Das bedeutet, dass mehrere Räume um eine gemeinsame offene Mitte gruppiert, Unterrichts-, Aufenthalts- und Arbeitsbereiche zu einem gemeinsamen Cluster zusammengefasst werden.