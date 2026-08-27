Flexibel lernen an Hasenfänger So funktioniert die Cluster-Grundschule in Andernach Wolfgang Lucke 27.08.2026, 17:00 Uhr

i Spatenstich für den Erweiterungsbau der Hasenfängergrundschule in Andernach, der nach dem Clusterprinzip errichtet wird. Wolfgang Lucke

Kürzlich ist in Andernach der Spatenstich für den Erweiterungsbau der Hasenfänger-Grundschule begangen worden. Darin sollen Kindern im Clusterprinzip unterrichtet werden. Die Redaktion erklärt das Lernkonzept.

Für den Erweiterungsbau der Hasenfängerschule Andernach ist dieser Tage ein Richtfest gefeiert worden. Dieser entspricht dem Clusterprinzip. Das bedeutet, dass mehrere Räume um eine gemeinsame offene Mitte gruppiert, Unterrichts-, Aufenthalts- und Arbeitsbereiche zu einem gemeinsamen Cluster zusammengefasst werden.







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