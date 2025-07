Die Einstellung vieler Männer zum Singen im Chor hat sich verändert. Insbesondere Männerchöre sind auch in unserer Region bis auf wenige Ausnahmen geprägt von einem hohen Durchschnittsalter. Nachwuchs ist rar. Ein Männergesangverein (MGV) nach dem anderen setzt einen Schlussstrich. Doch auch wenn Chorfeste nicht mehr so viele Musikfreunde ansprechen, können die Sänger des MGV Thür bei ihren Veranstaltungen stets auf ihre treuen Anhänger zählen. So höchstwahrscheinlich auch am Samstag, 9. August. Mit einem Scheunenabend feiert der Männergesangverein sein 120-jähriges Bestehen.

Das Programm wird gestaltet vom gemischten Chor der Chorgemeinschaft Bongard (Leitung Silvia Maria Groß), dem Männerchor Thür (Leitung Ernst Ellerich) sowie den Säächbaachstreet Boys. Das Musikerduo Daniel und Tobias Berresheim hat sich Liedern in Thürer Platt verschrieben und besingt daher Themen rund ums Heimatdorf. Doch nicht nur mit dem diesjährigen Jubiläum möchte der MGV das Vereinsleben bereichern. Aktuell will der Verein durch Konzertangebote, wie beispielsweise im vergangenen Jahr in der Wallfahrtskirche Fraukirch, oder auch durch Veranstaltungen in der Dorfscheune das Vereinsleben attraktiv gestalten. Ferner ist der MGV Mitglied der Kirmesgesellschaft, die seit 2018 die Thürer Kirmes mit großem Erfolg veranstaltet.

i Nach Corona gelang ein Neustart mit dem heutigen Chorleiter Ernst Ellerich. Elvira Bell

„Eine Zäsur war die zweijährige Unterbrechung der Vereinsaktivitäten durch die Corona-Pandemie“, berichtet Vorsitzender Friedrich Hermes. „Trotzdem gelang im April 2022 ein Neustart mit dem heutigen Chorleiter Ernst Ellerich. Chor und Chorleiter arbeiten sehr harmonisch und erfolgreich zusammen. „Allerdings ist es wichtig, dass neue Sänger und Mitglieder ihren Weg in den Chor und den Verein finden, um rückgehende Mitglieder- und Sängerzahlen auszugleichen“, betont Friedrich Hermes.

Ein Blick in die Historie des MGV: Am 2. Februar 1905 trafen sich zehn Thürer Bürger im damaligen „Gasthaus zum Deutschen Kaiser“ – dem späteren Gasthaus „Zur Linde“ – und gründeten den Männergesangverein 1905 Germania Thür. Am 11. Januar 1947 vereinigte sich der Verein mit dem im Jahr 1923 gegründeten Männergesangverein Sangeslust Thür zum heutigen Männergesangverein 1905 Thür.

„Ein wichtiges Vereinsziel in diesen 120 Jahren war und ist die Pflege chorischen Singens, verbunden mit der Freude am Chorgesang und der Pflege der Gemeinschaft“, berichtet Hermes. „In den ersten Jahrzehnten des Vereinsbestehens stand dabei die regelmäßige und sehr erfolgreiche Teilnahme an Chorwettbewerben im Vordergrund.“ Viermal hat der Verein selbst Chorwettbewerbe mit überregionaler Bedeutung veranstaltet: 1955, 1965, 1970 und zuletzt 1995. Zu dem Chorwettbewerb 1995 kamen rund 1000 Sängerinnen und Sänger nach Thür.

Weitere unvergessliche Höhepunkte der Vereinsgeschichte waren die Erfolge beim Bundesleistungssingen des Chorverbands Rheinland-Pfalz: So konnte der Chor bisher achtmal – 1977, 1981, 1989, 1995, 1999, 2004, 2009 und 2015 – den Titel „Meisterchor des Chorverbands Rheinland-Pfalz“ erringen. Im Vereinswappen sind daher acht Sterne zu sehen, die an diese höchste Leistungsauszeichnung des Chorverbands erinnern. Weitere Glanzpunkte in der Vereinsgeschichte sind die Durchführung von Konzerten und Chorreisen in das In- und Ausland, wie beispielsweise 1994 in das belgische Ypern.

i Bekannt ist der MGV Thür auch für seine außergewöhnlichen Konzerte in der Fraukirch. Elvira Bell

In bester Erinnerung sind vielen älteren Menschen auch sicher die Silvesterbälle geblieben, die drei Jahrzehnte lang in der Gemeindehalle stattfanden. Der ein oder andere Musikfreund erinnert sich wohl auch an die szenische Darstellung der Geneova-Legende in der Fraukirch. Als Mitwirkende des Sommerkonzerts hatte die Koblenzer Kammersängerin Claudia Felke die Geschichte der Genoveva in Szene gesetzt. Alexandra Freund hatte nach der Vorlage des Laacher Mönchs Johannes von Andernach, der um 1500 eine Fassung der Genovevalegende niedergeschrieben, diese szenischen Darstellungen verfasst.