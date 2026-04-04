Bericht aus Jerusalem So feiern Mönche Ostern im Krieg Elvira Bell 04.04.2026, 11:00 Uhr

i Pater Simeon (Gloger) mit Wurzeln in Mayen lebt in der Dormitio-Abtei in Jerusalem. Sie ist auch an Ostern aufgrund des Krieges Beschränkungen unterworfen. Pater Simeon

Seit einigen Jahren lebt und arbeitet der aus Mayen stammende Mönch Pater Simeon in Jerusalem. Ostern im Krieg – Pater Simeon schildert eindrücklich, was Christen in diesen Zeiten in der Heiligen Stadt gewärtigen müssen.

Der Benediktinermönch Pater Simeon lebt seit über zwölf Jahren in der 2500 Kilometer entfernten Dormitio-Abtei in Jerusalem. Für den 38-Jährigen, der aus Mayen stammt, ist dies eine besondere Fastenzeit im Heiligen Land – mitten im Krieg. Den Lesern unserer Zeitung schildert Pater Simeon die Eindrücke der jüngsten Wochen.







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