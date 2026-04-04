Seit einigen Jahren lebt und arbeitet der aus Mayen stammende Mönch Pater Simeon in Jerusalem. Ostern im Krieg – Pater Simeon schildert eindrücklich, was Christen in diesen Zeiten in der Heiligen Stadt gewärtigen müssen.
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Der Benediktinermönch Pater Simeon lebt seit über zwölf Jahren in der 2500 Kilometer entfernten Dormitio-Abtei in Jerusalem. Für den 38-Jährigen, der aus Mayen stammt, ist dies eine besondere Fastenzeit im Heiligen Land – mitten im Krieg. Den Lesern unserer Zeitung schildert Pater Simeon die Eindrücke der jüngsten Wochen.