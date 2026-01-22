Maria Müller aus Nickenich So erlebt die Landjugend die Grüne Woche in Berlin Elvira Bell 22.01.2026, 14:00 Uhr

i Maria Müller ist bereits mit elf Jahren der Landjugend Mayen-Koblenz beigetreten. Die gelernte Floristin und Verwaltungsfachangestellte ist als Ehrenamtlerin in die Fußstapfen ihres Vaters Thomas Müller getreten. Der heute 62-Jährige ist Gründungsmitglied der Landjugend Mayen-Koblenz und war, wie jetzt seine Tochter, Landesvorsitzender der Landjugend Rheinland-Nassau. Elvira Bell

Maria Müller ist bereits im Alter von elf Jahren der Landjugend Mayen-Koblenz beigetreten. Inzwischen ist die 28-Jährige Vorsitzende der Landjugend Rheinland-Nassau. Bei der Grünen Woche in Berlin erlebt sie spannende Tage.

Seit 100 Jahren zeigt die deutsche und internationale Agrarbranche bei der Grünen Woche in Berlin, was Landwirtschaft alles zu bieten hat. Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau geht bis zum 25. Januar auf dem Messegelände der Hauptstadt über die Bühne.







