Maria Müller ist bereits im Alter von elf Jahren der Landjugend Mayen-Koblenz beigetreten. Inzwischen ist die 28-Jährige Vorsitzende der Landjugend Rheinland-Nassau. Bei der Grünen Woche in Berlin erlebt sie spannende Tage.
Lesezeit 3 Minuten
Seit 100 Jahren zeigt die deutsche und internationale Agrarbranche bei der Grünen Woche in Berlin, was Landwirtschaft alles zu bieten hat. Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau geht bis zum 25. Januar auf dem Messegelände der Hauptstadt über die Bühne.