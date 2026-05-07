Event in Mülheim-Kärlich
So bunt wird beim „Regenbogen-Parkour“ gefeiert
Beim "Regenbogen-Parkour" im Schulzentrum in Mülheim-Kärlich hatten Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen jede Menge Spaß. Au
Beim "Regenbogen-Parkour" im Schulzentrum in Mülheim-Kärlich hatten Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen jede Menge Spaß. Auszubildende der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach sowie der Rhein-Mosel-Werkstatt Koblenz haben das Event organisiert.
Rico Rossival

Menschen aller Altersklassen mit und ohne Beeinträchtigungen kommen in Mülheim-Kärlich zusammen, um gemeinsam vergnügliche Stunden zu erleben. Trotz durchwachsenen Wetters wird der „Regenbogen-Parkour“ ein voller Erfolg.

Lesezeit 1 Minute
Nicht weniger als ein kleines inklusives Volksfest haben drei Auszubildende der Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) Andernach sowie der Rhein-Mosel-Werkstatt (RMW) Koblenz auf die Beine gestellt: Pauline Ucar (RMF), Sonja Bartenbach (RMW) und Noah Kensy (RMF) hatten die Klienten beider Einrichtungen sowie Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen dazu eingeladen, gemeinsam auf dem Gelände des Schul- und Sportzentrums in Mülheim-Kärlich Sport zu treiben, ...

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenSoziales

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