Menschen aller Altersklassen mit und ohne Beeinträchtigungen kommen in Mülheim-Kärlich zusammen, um gemeinsam vergnügliche Stunden zu erleben. Trotz durchwachsenen Wetters wird der „Regenbogen-Parkour“ ein voller Erfolg.
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Nicht weniger als ein kleines inklusives Volksfest haben drei Auszubildende der Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) Andernach sowie der Rhein-Mosel-Werkstatt (RMW) Koblenz auf die Beine gestellt: Pauline Ucar (RMF), Sonja Bartenbach (RMW) und Noah Kensy (RMF) hatten die Klienten beider Einrichtungen sowie Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen dazu eingeladen, gemeinsam auf dem Gelände des Schul- und Sportzentrums in Mülheim-Kärlich Sport zu treiben, ...