Vieles hat Claus Peitz in 16 Jahren als Bürgermeister seiner Heimatstadt Andernach angepackt, vieles ist ihm geglückt. Aber es gab auch Enttäuschungen. Gemeinsam mit der Redaktion zieht er eine Bilanz seiner Amtszeit.
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16 Jahre Amtszeit – das hat seit 1969, als man in Andernach dazu überging, den Ersten hauptamtlichen Beigeordneten als Bürgermeister zu bezeichnen, noch keiner geschafft: Mit der Verabschiedung von Claus Peitz (CDU) in der Stadtratssitzung am 22. Oktober endet in der Bäckerjungenstadt eine Ära.