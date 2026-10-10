Andernacher Bürgermeister So blickt Claus Peitz auf 16 Jahre Amtszeit zurück Martina Koch 10.10.2026, 14:00 Uhr

i 16 Jahre lang führte Claus Peitz im Bürgermeisterbüro der Stadt Andernach die Amtsgeschäfte. Jetzt stehen die Umzugskartons bereit: Am 22. Oktober wird Peitz verabschiedet und sein Nachfolger Sammy Labidi ins Amt eingeführt. Martina Koch

Vieles hat Claus Peitz in 16 Jahren als Bürgermeister seiner Heimatstadt Andernach angepackt, vieles ist ihm geglückt. Aber es gab auch Enttäuschungen. Gemeinsam mit der Redaktion zieht er eine Bilanz seiner Amtszeit.

16 Jahre Amtszeit – das hat seit 1969, als man in Andernach dazu überging, den Ersten hauptamtlichen Beigeordneten als Bürgermeister zu bezeichnen, noch keiner geschafft: Mit der Verabschiedung von Claus Peitz (CDU) in der Stadtratssitzung am 22. Oktober endet in der Bäckerjungenstadt eine Ära.







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