Premiere für junges Theater Sketche statt Sonntagsmesse in Monreal 30.09.2026, 10:00 Uhr

i Die jungen Darsteller in Monreal freuen sich über den Erfolg ihrer Premiere. Willi Brück

Das Projekt „Theater Szene in Monreal“ hatte mit seinen jungen Darstellern Premiere in der Kirche Kreuzerhöhung – und bekam viel Zuspruch.

Statt der sonntäglichen Messe gab es Singspiel und Sketche: Die neugegründete Theatergruppe – sieben Kinder und fünf Jugendliche – nahm die Kirche Kreuzerhöhung in Monreal mit ihrer ersten Aufführung in Beschlag. Das mag für den ein oder anderen Besucher etwas ungewohnt gewesen sein, aber die ansprechende Atmosphäre überzeugte alle, unter anderem auch den VG-Chef der Vordereifel, Timo Kanzinger.







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