Karneval in Andernach Sitzung der Möhnen Ewig Jung hält jung Alexander Thieme-Garmann 28.01.2026, 15:00 Uhr

i Die "Schööönsteher" tanzen sich mit einem technolastigen Nena-Medley in die Herzen des Publikums. Alexander Thieme-Garmann

Fünf Stunden lang ist die Mittelrheinhalle Andernach in einem karnevalistischen Ausnahmezustand: Die Möhnen Ewig Jung haben die Halle übernommen und zeigen, wie man feiert.

Mit einem den Nachmittag füllenden Programm schlugen die Möhnen Ewig Jung Andernach in der Mittelrheinhalle auf. Fünf Stunden lang befand sich der volle Saal in einem karnevalistischen Ausnahmezustand. Während die jecken Gäste noch dabei waren, ihr Gratisstück Mandarinen-Quark-Torte zu vernaschen, hatte mit Prinz Carsten I.







