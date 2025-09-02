Seit drei Jahren kämpft der Ortsbeirat von Alzheim für die Anlegung von zwei Zebrastreifen im Stadtteil – einen am Dorfplatz, einen weiteren am Dorfbrunnen auf der Kreisstraße 25. Kein einfaches Unterfangen: Mehrmals hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bedenken geäußert, ob ein Fußgängerüberweg im Umfeld zweier Bushaltestellen sinnvoll sei. Jetzt hat sich der Mayener Bau- und Verkehrsausschuss mit dem Thema Verkehrssicherheit befasst – dabei hat es eine harte Kontroverse gegeben.

1 Wie sehr hat sich der Ortsbeirat für die Zebrastreifen eingesetzt? Seit geraumer Zeit ist der Ortsbeirat von Alzheim bestrebt, an den Bushaltestellen das Überqueren der Straße sicherer zu machen. Mehrere Initiativen verpufften allerdings. Ortsvorsteher Lothar Geisen (SPD) sprach persönlich bei der Landesbehindertenbeauftragten in Mainz vor. Aus Mainz erhielt man, wie jetzt CDU-Sprecher Christoph Rosenbaum im Ausschuss formulierte, „frohe Kunde“: Die Stadtverwaltung als Verkehrsbehörde könne selbst darüber entscheiden, ob Zebrastreifen an geeigneten Orten angelegt würden, teilte Verkehrsstaatssekretär Andy Becht (FDP) mit.

i Am Alzheimer Dorfplatz wird die Bushaltestelle barrierefrei gestaltet, hinzu kommt Tempo 30. Reichen die Maßnahmen aus, um mehr Verkehrssicherheit zu gewährleisten? Thomas Brost

2 Was schlägt die Stadt konkret vor? Rosenbaum vermisste in der Sitzungsvorlage das Wort Fußgängerüberweg – es war nicht enthalten und er war deswegen ungehalten. Er schlug quasi zur Korrektur eine Sondersitzung vor, um das Thema in allen Facetten zu erörtern. Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD) schwenkte auf die Linie des Landesbetriebs ein. „Der LBM sagt uns, dass ein Zebrastreifen eine falsche Sicherheit vermittelt.“ Besonders für Ältere und Kinder suggeriere jener „eine falsche Sicherheit“. Meid betonte, er werde die „Verantwortung nicht übernehmen, wenn sich die Fachbehörde dagegen ausspricht“. In Alzheim werde es Maßnahmen geben, die für mehr Verkehrssicherheit sorgten: die Einführung von Tempo 30 sowie der Umbau der beiden Bushaltestellen, um Barrierefreiheit herzustellen.

3 Was hält der Ausschuss von den avisierten Maßnahmen? „Das akzeptieren wir nicht“, entgegnete Christoph Rosenbaum. Er interpretierte die Richtlinie des LBM so, dass man in Ausnahmefällen abweichen dürfe. Das Verhalten an einem Fußgängerüberweg unterliege der Straßenverkehrsordnung. Falls jemand dort einen Unfall baue, sei er mithin haftbar zu machen. Stadtchef Meid erwiderte, dann müsse Rosenbaum die Verantwortung übernehmen, wenn etwas passiere. Er halte sich an die LBM-Expertise, denn der LBM habe mehr Erfahrung. Zunächst sollten die beschriebenen beiden Schritte gegangen werden, eventuell könnten später Zebrastreifen angelegt werden.

Meids Parteifreund und Ortsvorsteher Lothar Geisen (SPD) verstand die Welt nicht mehr. Seit Jahren bemühe man sich um den Zebrastreifen, jetzt würde er aus der Planung gestrichen. Offenbar folge man dem „Totschlagargument des LBM“, dass eine hohe Zahl von Passanten für die Anlegung eines Zebrastreifens Voraussetzung sei, die in Alzheim nicht erreicht werde. „Aber in anderen Gemeinden um uns herum gibt es mindestens eine Querungshilfe“, sagte Geisen.

Im Übrigen sei seit Mai Tempo 30 vonseiten der Stadt angekündigt, getan habe sich nichts. Ein LBM-Mitarbeiter habe ihm, Geisen, zu verstehen gegeben, dass eine gute Lösung ein Zebrastreifen mit Ampel sei. Ja, das könne man laut LBM so machen, bestätigte Meid. In Hausen habe man auch einen Zebrastreifen mit Ampelanlage. Geisen berichtete, dass der LBM zu einem finalen Gespräch am Montag, 8. September, nach Alzheim komme.

„Wenn Zebrastreifen gefährlich wären, müssten wir alle an den Ringen stilllegen.“

Martin Reis (CDU)

4Sind Zebrastreifen gefährlich? Die Aussage Meids, dass Zebrastreifen eine gewisse Gefahr bergen würden, rief Ausschussmitglieder auf den Plan. Martin Reis (CDU) erinnerte daran, dass Mayen etliche Zebrastreifen auf den Ringen habe. „Dann müssten wir diese alle stilllegen, zumal auch meist zügiger als Tempo 50 gefahren wird.“ Michael Helsper (FWM) schlug Tempo 10 am Tonner vor, weil dort die Überquerung „lebensgefährlich“ sei. Es gebe klare Regeln, wie man sich als Verkehrsteilnehmer an einem Zebrastreifen zu verhalten habe, betonte Sascha Flinsch (CDU). „Die Schuldfrage ist ganz einfach, wenn jemand ein Kind auf einem Zebrastreifen anfährt. Ich muss als Autofahrer anhalten, sobald jemand signalisiert, überqueren zu wollen.“ Ein Zebrastreifen sei ein Sicherheitsaspekt, ein, so Flinsch, „ganz gravierender“. Philipp Dillmann (Grüne) erinnerte an beeinträchtigte Menschen. Diese könnten kaum sicher die Straße überqueren, es sei denn, ein Zebrastreifen ist vorhanden. Auf der K25 verkehren im Schnitt 3000 Autos täglich.

5Wie hat der Verkehrsausschuss entschieden? Ohne Beschluss wurde das Thema beendet. Christoph Rosenbaum plädierte dafür, „zumindest am Dorfbrunnen“ einen Zebrastreifen zu installieren, das Thema solle nicht auf Jahre verschoben werden. Lothar Geisen wollte indes nicht von der Zweier-Variante abweichen. OB Meid machte nochmals, unterstützt von Experten der Verwaltung, deutlich, dass Zebrastreifen laut LBM „auf bestimmten Straßen angemessen“ seien, in Alzheim jedoch nicht.

Ein Mitarbeiter sagte, dass man dort die Mindestausbaubreite nicht habe. „Es herrscht keine Bockigkeit in der Verwaltung, wir haben die Verantwortung, wenn uns Verkehrsexperten ein gewisses Vorgehen anraten“, sagte Meid. CDU-Sprecher Rosenbaum, der kurz mit Meid aneinandergeriet, betonte, dass die CDU auf Zebrastreifen beharre. Mittlerweile ist eine Online-Petition pro Zebrastreifen von Christoph Buttner gestartet worden. 406 Personen haben bis Dienstagmittag den Antrag unterschrieben.