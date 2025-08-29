Was skurril klingt, kann tatsächlich genau so passieren: Warum sich Materialien manchmal von selbst entzünden und ob das beim Paletten-Brand im Plaidter Industriegebiet der Fall war, erklärt Marc Fichtner von der Verbandsgemeinde Pellenz.

. Mehrere 100 bis 1000 Holzpaletten standen kürzlich im Plaidter Industriegebiet in Flammen. „Eine vorsätzliche Brandstiftung wird ausgeschlossen“, teilt Polizeisprecherin Violetta Heinrich auf Nachfrage unserer Redaktion mit, nachdem die Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben wurden. Warum die Paletten auf dem Firmengelände in der Ludwig-Erhard-Straße Feuer fingen, kann im Nachgang laut Heinrich nicht mehr genau festgestellt werden. Die Vermutung der Beamten: Die Paletten sind von selbst in Brand geraten. Unsere Redaktion hat bei der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Pellenz nachgefragt, wie so etwas passieren kann.

Marc Fichtner, der vonseiten der VG für die Themen Feuerwehr und Brandschutz zuständig ist, betont vorab: Ob es sich beim Brand, auf dem Gelände der Recyclingfirma, tatsächlich um eine Selbstentzündung handelt, ist unklar. „Am Ende war nur noch ein drei Meter hoher Berg aus Asche übrig“, erzählt er. Das mache es nahezu unmöglich, eine Ursache herauszufinden.

Dass etwas wie von Geisterhand plötzlich in Flammen aufgeht, klingt ohnehin erst einmal skurril. „Doch dieses Phänomen gibt es tatsächlich, und es lässt sich auf eine chemische Reaktion zurückführen“, erklärt Fichtner. Vereinfacht gesagt kann so etwas passieren, wenn brennbare Materialien Feuchtigkeit ausgesetzt sind und sich etwa durch Sonneneinstrahlung immer weiter erhitzen, ohne dass eine ausreichende Wärmeabfuhr stattfindet. Ein weiterer Faktor begünstigt den Prozess: „Paletten enthalten zum Teil Klebstoffe. Wenn diese austreten, könnte es zu einer selbst entzündenden Reaktion kommen“, weiß der VG-Mitarbeiter.

Ob das Feuer in Plaidt auf diese Weise entstanden ist, bleibt jedoch fraglich. Zum Einsatzgeschehen berichtet Fichtner: „Flächenmäßig standen zu Einsatzbeginn etwa 100 Kubikmeter Paletten in Flammen.“ Und das war, bevor sich das Feuer aufgrund des starken Windes weiter ausgebreitet hat. „Es war sehr warm, und die Flammen waren sehr hoch“, beschreibt der Verwaltungsmitarbeiter das Bild, das sich den rund 120 Einsatzkräften bot.

i Um das Feuer kontrolliert abbrennen zu lassen, wurde das Brandgut auseinandergezogen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Freiwillige Feuerwehr Plaidt

Die Freiwillige Feuerwehr Plaidt teilte in einer Pressemeldung außerdem mit, dass die Wasserversorgung in dem Industriegebiet nicht ausreichte, weshalb weitere Feuerwehreinheiten mit Tanklöschfahrzeugen hinzugezogen werden mussten. Für diesen Großbrand waren Kräfte der Feuerwehren Pellenz, Andernach, Mendig, Weißenthurm und Neuwied im Einsatz.

Nachdem der Brand eingedämmt wurde, ließen die Einsatzkräfte das Feuer kontrolliert abbrennen, heißt es in der Pressemeldung weiter. Das dafür erforderliche auseinanderziehen des Brandguts mittels Radlader sorgte für eine starke Rauchentwicklung. „Die Feuerwehr war im Schichtbetrieb mit den Löscharbeiten beschäftigt“, teilt Fichtner mit. Der Einsatz galt erst am darauffolgenden Tag um 20.30 Uhr offiziell als beendet, führt er aus.