Umfrage nach Streit in Kruft
Sind die Bürgermeister in der Pellenz überlastet?
Die Bürgermeister der fünf Pellenzgemeinden sind ehrenamtlich tätig. Der Krufter Bürgermeister Walter Kill berichtete kürzlich i
Die Bürgermeister der fünf Pellenzgemeinden sind ehrenamtlich tätig. Der Krufter Bürgermeister Walter Kill berichtete kürzlich im Ortsgemeinderat von der großen Herausforderung, die Verwaltung der Gemeinde neben dem Hauptberuf zu stemmen. Wie geht es seinen Amtskollegen den den übrigen Pellenzgemeinden mit der Belastung?
Martina Koch

In Kruft schwelt ein Streit um die Höhe von Sitzungsgeldern für die ehrenamtlichen Beigeordneten. Dabei berichtet Bürgermeister Walter Kill von der hohen Belastung, die das Ehrenamt mit sich bringt. Seine Amtskollegen erzählen von ihren Erfahrungen.

Lesezeit 3 Minuten
In Kruft kam es im Zusammenhang mit Sitzungsgeldern zum sehr emotionalen Streit im Gemeinderat. Immer mehr ehrenamtlich tätige Amtsinhaber beenden ihre Tätigkeit wegen Anfeindungen bei hoher Arbeitsbelastung. Wir fragten die Bürgermeister und die Bürgermeisterin der übrigen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden: Wie schätzen Sie die Belastungen in Ihrem Ehrenamt ein?

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