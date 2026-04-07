In Kruft schwelt ein Streit um die Höhe von Sitzungsgeldern für die ehrenamtlichen Beigeordneten. Dabei berichtet Bürgermeister Walter Kill von der hohen Belastung, die das Ehrenamt mit sich bringt. Seine Amtskollegen erzählen von ihren Erfahrungen.
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In Kruft kam es im Zusammenhang mit Sitzungsgeldern zum sehr emotionalen Streit im Gemeinderat. Immer mehr ehrenamtlich tätige Amtsinhaber beenden ihre Tätigkeit wegen Anfeindungen bei hoher Arbeitsbelastung. Wir fragten die Bürgermeister und die Bürgermeisterin der übrigen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden: Wie schätzen Sie die Belastungen in Ihrem Ehrenamt ein?