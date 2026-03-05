Erst engagierte sich der Andernacher Simon Schmitz bei Fridays for Future in der Region, dann verschlug es ihn in die Kommunalpolitik. Warum er nun bei der Landtagswahl als Direktkandidat der Grünen antritt, erzählt er im Gespräch mit der Redaktion.
Lesezeit 4 Minuten
Den Direktkandidaten der Grünen bei der Landtagswahl im Wahlkreis 11, Simon Schmitz, trifft die Redaktion in der Geschäftsstelle des Grünen-Ortsverbands Andernach-Pellenz in der Breiten Straße. Die im Herbst eröffnete Begegnungsstätte verdanken die Grünen dem Bundestagsabgeordneten Julian Joswig aus Boppard, der die Räumlichkeiten als Regionalbüro nutzt.