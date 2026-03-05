Grünen-Kandidat für den WK 11 Simon Schmitz will positive Zukunftsvision entwickeln Martina Koch 05.03.2026, 14:00 Uhr

i Der Andernacher Simon Schmitz kam über die Klimabewegung Fridays for Future zur Kommunalpolitik. Er ist Vorsitzender der Grünen-Stadtratsfraktion in Andernach und kandidiert bei der Landtagswahl als Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis 11. Martina Koch

Erst engagierte sich der Andernacher Simon Schmitz bei Fridays for Future in der Region, dann verschlug es ihn in die Kommunalpolitik. Warum er nun bei der Landtagswahl als Direktkandidat der Grünen antritt, erzählt er im Gespräch mit der Redaktion.

Den Direktkandidaten der Grünen bei der Landtagswahl im Wahlkreis 11, Simon Schmitz, trifft die Redaktion in der Geschäftsstelle des Grünen-Ortsverbands Andernach-Pellenz in der Breiten Straße. Die im Herbst eröffnete Begegnungsstätte verdanken die Grünen dem Bundestagsabgeordneten Julian Joswig aus Boppard, der die Räumlichkeiten als Regionalbüro nutzt.







