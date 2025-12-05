Harte Debatte um Mayener Etat Sieben Stunden lang beharken sich die Stadträte Thomas Brost 05.12.2025, 13:00 Uhr

i Die Gesichter waren schon betreten, bevor Stadtchef Dirk Meid (SPD) seine Haushaltsrede hielt. Die Debatte dauerte zwei Stunden. Thomas Brost

Angesichts eines hohen Defizites im Haushalt 2026 war von adventlicher Stimmung im Mayener Stadtrat nichts zu spüren. Zwei Stunden lang wogte die Debatte hin und her, mit heftigen Angriffen auf den Stadtchef. Die Einigung kam erst nach Mitternacht.

Manch einer der Älteren muss sich wohl an die alten Zeiten im Mayener Stadtrat erinnert haben, die weiß Gott keine guten, seligen gewesen sind. Jetzt hat das Gremium in mehrfacher Hinsicht daran angeknüpft. Nach harten Wortgefechten, emotionalen Ausritten und Unterbrechungen hat sich der Stadtrat dazu durchgerungen, den Haushalt 2026 auf die Schiene zu setzen – nach einer siebeneinhalbstündigen Sitzung.







