Der Zentrale Omnibusbahnhof in Polch wird gebaut – nach sieben Jahren Planungsphase. Das ist einfach viel zu lang, moniert Maximilian Mumm (SPD), Bürgermeister der VG Maifeld. Dann wird er grundsätzlich.
Lesezeit 3 Minuten
Es gibt Termine, die nehmen einen überraschenden Verlauf. Das ist so beim Spatenstich für den neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Polch. Die Schaufeln stehen bereit, die Kommunalpolitiker und eine Referentin des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität greifen beherzt zu.