Baustart für ZOB in Polch
Sieben Jahre bis zum Spatenstich – ist das noch normal?
Es geht los – endlich: Beim Spatenstich in Polch greifen zur Schaufel (von links): Frank Gäb (FWG), Markus Safrzanski (SPD), Pol
Es geht los – endlich: Beim Spatenstich in Polch greifen zur Schaufel (von links): Frank Gäb (FWG), Markus Safrzanski (SPD), Polchs Beigeordneter Stefan Reck (CDU), Stadtbürgermeister Gerd Klasen (CDU), Sandra Ballmann vom Umwelt- und Mobilitätsministerium, Kreisbeigeordneter Jens Firmenich (CDU) und Maximilian Mumm (SPD), VG-Chef vom Maifeld.
Birgit Pielen

Der Zentrale Omnibusbahnhof in Polch wird gebaut – nach sieben Jahren Planungsphase. Das ist einfach viel zu lang, moniert Maximilian Mumm (SPD), Bürgermeister der VG Maifeld. Dann wird er grundsätzlich.

Lesezeit 3 Minuten
Es gibt Termine, die nehmen einen überraschenden Verlauf. Das ist so beim Spatenstich für den neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Polch. Die Schaufeln stehen bereit, die Kommunalpolitiker und eine Referentin des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität greifen beherzt zu.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren