Baustart für ZOB in Polch Sieben Jahre bis zum Spatenstich – ist das noch normal? Birgit Pielen 23.02.2026, 15:00 Uhr

i Es geht los – endlich: Beim Spatenstich in Polch greifen zur Schaufel (von links): Frank Gäb (FWG), Markus Safrzanski (SPD), Polchs Beigeordneter Stefan Reck (CDU), Stadtbürgermeister Gerd Klasen (CDU), Sandra Ballmann vom Umwelt- und Mobilitätsministerium, Kreisbeigeordneter Jens Firmenich (CDU) und Maximilian Mumm (SPD), VG-Chef vom Maifeld. Birgit Pielen

Der Zentrale Omnibusbahnhof in Polch wird gebaut – nach sieben Jahren Planungsphase. Das ist einfach viel zu lang, moniert Maximilian Mumm (SPD), Bürgermeister der VG Maifeld. Dann wird er grundsätzlich.

Es gibt Termine, die nehmen einen überraschenden Verlauf. Das ist so beim Spatenstich für den neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Polch. Die Schaufeln stehen bereit, die Kommunalpolitiker und eine Referentin des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität greifen beherzt zu.







