Landtagswahl 2026 Sie wollen für Mayen und die Region nach Mainz Wolfgang Lucke 08.02.2026, 12:09 Uhr

i Im März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Oliver Boehmer. bluedesign - stock.adobe.com

Wer vertritt den Wahlkreis 12 im Landtag Rheinland-Pfalz? Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten vor – mit ihren beruflichen Hintergründen, politischen Schwerpunkten und den Themen, die sie in der Region voranbringen wollen.

Im Wahlkreis 12 stellen sich zur Landtagswahl 2026 mehrere Kandidatinnen und Kandidaten aus unterschiedlichen Parteien zur Wahl. Sie bringen ganz unterschiedliche berufliche Hintergründe, Erfahrungen in der Kommunalpolitik und thematische Schwerpunkte mit – von Bildung und Infrastruktur über Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit bis hin zu Gesundheit und Umwelt.







